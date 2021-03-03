Махачкала, , 07:45 — REGNUM В Дагестане попал под статью о халатности экс-директор Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра. В сентябре 2017 года в этом лагере погиб 10-летний воспитанник.

Напомним, мальчик, отдыхавший в детском лагере «Солнечный берег» в городе Избербаше, пожаловался на плохое самочувствие медсестре. Однако та не отнеслась с должным вниманием к жалобам. В ту же ночь состояние ребенка ухудшилось, его доставили в больницу Избербаша, где он скончался.

Директора обвиняют в том, что он не привел штат детского оздоровительного центра «в соответствие с рекомендуемыми нормативами». Из-за его халатности, как считает следствие, не было увеличено количество должностей врачей-педиатров или врачей общей практики, а также медицинских сестер, что привело к трагическим последствиям.

Ранее было направлено в суд дело медсестры из этого лагеря отдыха, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

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