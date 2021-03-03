Нейпьидо, , 07:47 — REGNUM Против президента Мьянмы Вин Мьина, отстранённого от власти в результате военного переворота, выдвинуто два новых обвинения. Об этом со ссылкой на его адвоката 3 марта сообщает агентство Reuters.

Вин Мьину в числе прочих инкриминируется нарушение конституции, наказание за которое может составлять до трёх лет тюремного заключения. О содержании второго обвинения пока информации нет.

По словам адвоката Вин Мьина, дата судебного слушания по делу отстранённого и задержанного военными президента пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президенту страны Вин Мьину, которые 1 февраля были отстранены от власти в результате военного переворота, предъявлены новые обвинения в суде.

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