Махачкала, , 07:42 — REGNUM В Дагестане попал под уголовное дело бывший начальник отделения Федеральной миграционной службы в Левашинском районе. Его подозревают в должностных преступлениях и получении взятки, сообщили 3 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установило следствие, экс-чиновник в 2010 и 2015 годах незаконно выдал паспорта троим жителям района. В новые документы были внесены сфальсифицированные данные о возрасте граждан, на основании чего им была оформлена пенсия по старости.

За прошедшие годы злоумышленники получили незаконно от 145 тыс. до 930 тыс. рублей. Сумма взяток бывшему начальнику районного отдела миграционной службы составила от 80 тыс. до 200 тыс. рублей.

В настоящее время «липовые» пенсионеры также стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и о даче взяток. Им придется возместить ущерб, нанесенный Пенсионному фонду, а также ответить за свои преступления в суде.

Читайте также: В Дагестане выявили группу аферистов, «постаревших» ради пенсии