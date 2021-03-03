Махачкала, , 07:40 — REGNUM В Дагестане погиб под колесами автомобиля двухлетний ребенок. Его задавила во время парковки собственная мать, находившаяся за рулем иномарки, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Несчастный случай произошел 1 марта около 16:00 в городе Махачкале. Находясь за рулем автомобиля Toyota RAV-4, водитель выполняла маневр парковки на улице Расула Гамзатова. Ребенок оказался вне зоны видимости, из-за чего мать не заметила, как наехала на него. С травмами мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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