Владивосток, , 07:50 — REGNUM Во Владивостоке производитель роботов «Промобот» (Promobot) открывает R&D-подразделение, в котором будут проводиться исследования и разработки в области создания реалистичной внешности человекоподобных роботов Robo-C, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ).

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Новое подразделение будет включать центр 3D-моделирования человекоподобных роботов, лабораторию по работе с полимерами для разработки гиперреалистичной искусственной кожи и офис для работы с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР).

Владивосток стал вторым городом после Перми, где у российской компании есть R&D-центр и лаборатории. Новыми разработками будут заниматься специалисты по работе с полимерами, художники, 3D-моделлеры.

Руководить дальневосточным офисом будетбизнесмен, скульптор и дизайнер Пётр Чегодаев. В своей сфере он известен работой в создании спецэффектов для фильмов «Экипаж» и «Время первых».

«Главная задача нашей команды сейчас — сделать человекоподобных роботов не только реалистичными, но и привлекательными, привнести эстетику в это направление. Во Владивостоке у нас есть все условия для этого», — сказал Пётр Чегодаев.

Владивосток — четвёртый город, в котором базируется «Промобот»: штаб-квартира и производство резидента Сколково находятся в Перми, американский офис расположен в Филадельфии, а азиатское представительство — в Гонконге.

«Сейчас мы фактически работаем над технологиями, которым нет аналогов ни в России, ни в мире.Россия идёт к тому, чтобы стать центром сервисной робототехники мирового уровня», — сказал председатель совета директоров «Промобот» Алексей Южаков.

Как сообщало ИА REGNUM, «Промобот» — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе, резидент Сколково.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина и вице-премьера Юрия Трутнева. Фонд инвестирует в перспективные высокотехнологичные проекты и проекты локализации на Дальнем Востоке. Инвесторы — Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Объем фонда — 5 млрд рублей, текущий портфель включает семь проектов с общей суммой инвестиций 855 млн рублей.