Барнаул, , 07:38 — REGNUM Алтайские сельхозмашиностроители в ходе состоявшейся накануне, 2 марта, в Барнауле встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным узнали о намерении продлить в РФ предоставление субсидий на покупку российской сельхозтехники аграриям и для её производителей при поставке за рубеж. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о ситуации премьер-министру доложила генеральный директор АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» Татьяна Филидова.

«Нашей задачей является обеспечение всех аграриев качественной российской техникой. Но, к сожалению, не всегда у наших аграриев есть средства для технического перевооружения. Мы понимаем, что они работают в очень сложных условиях и иногда с платежеспособностью могут возникнуть временные проблемы. И здесь очень хорошо помогает поддержка государства.

Согласно постановлению №1432, наши аграрии могут компенсировать часть стоимости техники. Я от лица всех сельхозмашиностроителей очень прошу эту реально работающую меру поддержки оставить и не сокращать объемы финансирования, поскольку благодаря этой поддержке не только наши аграрии могут пользоваться российской техникой, но и машиностроительные заводы.

За счёт увеличения спроса на нашу технику можно наконец-то приобретать новое, более современное оборудование, и благодаря этому мы ежедневно улучшаем качество. Это такой круг, которым мы взаимно две отрасли поддерживаем», — отметила Татьяна Филидова.

Глава российского правительства Михаил Мишустин с ней согласился:

«Абсолютно поддерживаю. На сегодняшний день субсидии — абсолютный инструмент, для того чтобы поддержать и покупателей, и продавцов именно российской сельскохозяйственной техники. И самое главное — поддержать наших товаропроизводителей. Потому, что происходит, мы сегодня видим, насколько эта мера эффективна. Я посетил уже достаточно большое количество предприятий по производству сельскохозяйственной техники, и все об этом говорят. Эта меры поддержки будет продолжена».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин намерен посетить все десять проблемных регионов, для которых российское правительство подготовило индивидуальные программы развития.

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