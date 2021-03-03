Москва, , 07:37 — REGNUM Похолодание с температурой воздуха на два-восемь градусов ниже нормы ожидается в Москве и северо-западных регионах России в выходные дни — с 6 по 8 марта. Об этом 2 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Температура будет ниже нормы на 3 °C в субботу (6 марта), близка к норме в воскресенье (7 марта) и на 2 °С… 4 °C ниже нормы в понедельник (8 марта). Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — сказал синоптик, слова которого цитирует ТАСС.

При этом, по его словам, на севере Урала и Северо-Западе РФ столбики термометров будут показывать значения ниже нормы на четыре-восемь градусов, а уже после аномально холодная погода охватит всю европейскую часть страны.

Однако, как отметил Вильфанд, в предшествующие дни (с 3 по 5 марта) погода в Центральном регионе России будет теплее, чем обычно.

«В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от — 9 °C до — 14 °C, дневные — около — 5 °С», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на территории РФ в период с 5 по 10 марта может наблюдаться мощное вторжение арктического холодного воздуха.

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