Москва, , 07:37 — REGNUM Проверить доходы иностранных IT-компаний в России попросили у Росфинмониторинга и Федеральной налоговой службы в Лиге безопасного интернета. Об этом 3 марта сообщила журналистам член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По её словам, крупнейшие технологические компании ведут активную деятельность и получают доходы, которые подлежат налогообложению, однако получаемые средства «в основном уходят напрямую на счета за пределами России».

«В результате бюджет лишается значительных налоговых поступлений», — сказала Мизулина.

Она добавила, что финансовые проверки позволят уточнить сведения об объёме получаемой в России прибыли. Кроме того, их можно будет оценить с точки зрения угроз национальной безопасности.

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