Ульяновск, , 07:33 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего парня, которого подозревают в покушении на убийство. Экспертиза выявила у него хроническое психическое расстройство, сообщает следственное управление СКР по региону.

Правоохранители полагают, что преступление было совершено вечером 18 декабря 2020 года в одной из квартир в рабочем посёлке Кузоватово. По данным следствия, фигурант уголовного дела нанёс несколько ударов ножом хозяину квартиры. Врачам удалось спасти пострадавшего.

В ведомстве отмечают, что судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины хроническое психическое расстройство.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Материалы переданы в суд для применения принудительных медицинских мер.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 году в Ульяновске вынесено судебное решение по аналогичной статье в отношении 32-летней женщины: её обвиняли в покушении на убийство в супермаркете. Жертвой стала продавщица, получившая ножевые ранения, нападавшую признали невменяемой. Суд вынес решение о применении принудительных мер медицинского характера.

Подробнее: Устроившую резню в магазине жительницу Ульяновска признали невменяемой