Владивосток, , 07:31 — REGNUM Из бюджета Приморья производителям рыбных консервов на экспорт выделят 57 млн рублей субсидий — мера господдержки разработана в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В 2020 году в крае было выпущено 123 млн банок консервов и пресервов. Кроме субсидии, в бюджете предусмотрено 37,5 млн рублей на развитие рыбопереработки и аквакультуры в Приморье.

Производители смогут компенсировать затраты на приобретение нового оборудования, модернизацию холодильных мощностей, рыбоперерабатывающих производств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2020 году реализовали более 1,6 тыс. тонн экологически чистого гребешка, трепанга, мидии и других аквакультур, выращенных на рыбоводных участках края.