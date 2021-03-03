Оренбург, , 07:19 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел гражданские дела молодых медиков, которые прошли целевое обучение в медицинском вузе. Они требовали законных компенсационных выплат от минздрава региона, сообщает пресс-служба Центрального райсуда города.

В 2014—2020 годах молодые люди прошли обучение по контракту, после чего были приняты на работу на вакантные должности и обратились с заявлениями в минздрав о заключении договора о единовременной компенсационной выплате. Она полагается такой категории выпускников медвуза согласно постановлению правительства Оренбуржья.

Однако молодые медики получили от чиновников отказ. Минздрав ссылался на то, что замещаемые должности на момент трудоустройства не были включены в перечень вакантных должностей медицинских работников (врачей) в медицинских учреждениях.

Когда дел дошло до суда, то представитель ответчика заявила ходатайство об утверждении мирового соглашения. В результате спор был урегулирован. По условиям соглашения молодые медики-истцы отказываются от исковых требований к министерству здравоохранения Оренбургской области о признании незаконным отказа в заключении договора о единовременной компенсационной выплате, признании права на получение единовременной компенсационной выплаты, обязании заключить договор.

В свою очередь, минздрав в течение 15 рабочих дней после вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения заключает с работниками договоры о компенсации.