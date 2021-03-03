Луанда, , 07:15 — REGNUM Кампания по массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции стартовала в Анголе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой африканской страны.

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По его данным, первой прививку получила 71-летняя медсестра. Отмечается, что 2 марта Ангола получила 624 тыс. доз британской вакцины от компании AstraZeneca. На первом этапе иммунизации населения прививки в Анголе получат люди с хроническими заболеваниями, учителя, медики, пожилые и лица из других групп риска. Всего в стране планируют привить 53% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта массовая вакцинация против COVID-19 началась в Никарагуа. Для прививок в стране будут использовать российский препарат «Спутник V».