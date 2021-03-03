Ульяновск, , 07:13 — REGNUM Ульяновский авиазавод должен ежегодно выпускать до десяти самолетов Ил-76МД-90А. Такую задачу поставил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения предприятия «Авистар-СП», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава Минобороны проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на ульяновском заводе «Авиастар-СП». Осматривая производство, он напомнил, что в 2020 году авиазавод выпустил три самолёта, на 2021 год запланировано производство пяти судов.

«Необходимо выйти в дальнейшем на уровень десяти самолетов в год», — отметил Сергей Шойгу.

Он также поставил задачу в перспективе выйти на выпуск 20 новых и модернизированных самолетов Ил-76МД-90А в год, чтобы к 2030 году их парк превысил 250 машин. Также были рассмотрены предложения по возобновлению производства самолетов Ан-124.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу посетил московское предприятие компании «Кронштадт», которое занимается производством беспилотных авиакомплексов. На совещании были обсуждены состояние и перспективы развития беспилотной авиации, а также вопросы их оснащения армией.

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