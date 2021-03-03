Берлин, , 07:11 — REGNUM Облегчить визовый режим с Россией предложили в партии немецких социал-демократов SPD. Соответствующий пункт партия включила в проект своей предвыборной программы, сообщили 2 марта в пресс-службе политической силы.

«При всей необходимой критике мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству», — говорится в сообщении.

Необходимость облегчения визового режима в SPD объяснили тем, что на новом этапе развития двухсторонних отношений странам потребуется расширение молодежных обменов.

Партия, которая входит в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель, предложила также «достигнуть вместе с Россией общего прогресса по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в области защиты климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями».

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