Тюмень, , 07:10 — REGNUM В Тюмени суд признал педагога из детского сада виновной в смерти воспитанника, подавившегося воздушным шаром. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемой сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Напомним, трагедия произошла 5 сентября 2018 года. Во время прогулки в детском саду 4-летний мальчик проглотил фрагмент шарика и ему сразу же стало плохо. Сотрудники детского сада не сразу поняли причину обморочного состояния ребёнка и дали ему понюхать нашатырь. Затем вызвали скорую помощь. Как только медики из организма мальчика извлекли фрагмент шарика, ребёнок впал в кому. Через несколько дней он скончался.

По словам адвоката, воспитательница признана виновной, но уголовной ответственности не понесёт.

«По ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») привлечение к уголовной ответственности составляет два года с момента совершения уголовного преступления. Событие, от которого ведется отсчёт, было 5 сентября 2018 года. То есть 5 сентября 2020 года сроки привлечения к уголовной ответственности истекли», — пояснила защитник воспитательницы.

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