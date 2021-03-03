Пекин, , 07:09 — REGNUM Продажи автомобилей каноничного китайского бренда Hongqi ведущего в стране автопроизводителя FAW Group Co. Ltd. достигли 45,5 тыс. за первые два месяца 2021 года, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

Данный показатель был на 178% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Как сообщили в компании FAW Group Co. Ltd., производство и маркетинг электромобилей станет приоритетом на текущий год. Всего за год компания планирует продать 400 тыс. единиц автомобилей бренда Hongqi или на 100% больше, чем годом ранее.

Hongqi с китайского переводится как «красное знамя». Данный бренд зародился практически одновременно с китайской автомобильной промышленностью в 1958 году. Автомобили этой марки используются для перевозки официальных лиц во время торжественных мероприятий.

Продажи и производство автомобилей бренда в 2020 году превысили 200 тыс. единиц, удвоив показатели 2019 года.