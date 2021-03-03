Владивосток, , 07:12 — REGNUM Во Владивостоке расследуется очередное уголовное дело, связанное с ритуальными услугами. На этот раз под следствием оказался заведующий кладбищами МБУ «Некрополь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Читайте также: Суд за миллионные взятки ждёт руководителя похоронного МУПа во Владивостоке

В ходе следствия установлено, что обвиняемый будучи на руководящей должности, с марта 2020 года по январь 2021 года получил более 4 млн рублей от двух человек за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на кладбище «Морское», а также на захоронение урн с прахом умерших.

Мужчина задержан и заключён под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора МУП Владивостока «Некрополь» Игоря Бабынина, который 12 лет брал взятки в особо крупном размере, совершал коммерческий подкуп и допустил растрату.