Нью-Йорк, США, , 07:13 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США понизились по итогу торгов 2 марта. Лидером падения является Nasdaq.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 143,99 пункта (0,46%), до уровня 31 391,52 пункта. S&P 500 потерял 31,53 пункта (0,81%), опустившись до уровня 3870,29 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 230,04 пункта (1,69%), до уровня 13 358,79 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,47, до уровня $59,75 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании намерено пересмотреть правила размещения ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE) с целью усилить конкуренцию с фондовыми биржами США и Азии.

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