Москва, , 06:58 — REGNUM Увеличить долю денежных переводов между физическими лицами через российскую систему быстрых платежей с 15 до 25% планируют в Центральном банке России. Соответствующая цель описана в новой версии проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021−2023 годы, передаёт 3 марта РБК.

Отмечается, что речь идёт о межбанковских переводах — транзакции внутри одного банка учитываться не будут.

Повышать долю платежей в ЦБ РФ планируют поэтапно: в 2021 году она должна достичь 18%, в 2022 году — 22%. К приёму оплаты при помощи национальной системы регулятор планирует к 2023 году подключить 100 тыс. предприятий в сфере торговли, при этом доля платежей с использованием карт «Мир» должна вырасти с нынешних 23% до 27−30%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что расплачиваться за товары и услуги в небольших магазинах с использованием национальной системы предложили в 2020 году. В феврале 2021 года ЦБ РФ призвал банки переходить к работе в новой системе как можно быстрее, а не откладывать это на последний момент.

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