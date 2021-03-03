Веллингтон, , 06:58 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Сообщается, что все новые пациенты прибыли в страну из-за границы, случаев локального распространения инфекции не фиксировалось. Уточняется, что носители SARS-CoV-2 прилетели в Новую Зеландию из Индии и Соединенных Штатов.

Также за 2 марта в Новой Зеландии выписались девять пациентов с выздоровлением. Таким образом, в настоящее время в стране числится 62 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 2028 инфицированных SARS-CoV-2.