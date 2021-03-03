Челябинск, , 06:56 — REGNUM В Челябинской области за 2020 год сильно сократился размер средств на депозитах граждан. Эти данные приводит областная Контрольно-счётная палата.

Падение составило 43,8%. Это максимальная отрицательная динамика за многолетний период. Реально располагаемые доходы населения сократились на 2,4%.

При этом на фоне роста средней зарплаты на 2,5% в ряде отраслей сократились зарплаты. В строительстве падение составило 6,3%, в гостиничном бизнесе — 5%, а в сфере прочих услуг — 3,6%.

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