Ульяновск, , 06:56 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска вынесен приговор бывшему заместителю начальника отделения почтовой связи ульяновского почтамта. Её уличили в хищении более 2 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Правоохранители установили, что работая в отделении почтовой связи, фигурантка уголовного дела периодически вносила в единую автоматизированную систему недостоверные сведения о выплатах пенсий и пособий по беременности и родам.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ. По данным следствия, с сентября 2017 года по февраль 2018 года нанесённый имущественный ущерб превысил 2 млн рублей. Полученными средствами, как выяснили правоохранители, злоумышленница распоряжалась по собственному усмотрению.

Суд признал жительницу Ульяновска виновной в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения»), назначив два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Мелекесском районе Ульяновской области бывший главный бухгалтер муниципального предприятия признана виновной в хищении 1,8 млн рублей, собранных с населения за оплату ЖКУ. Фигурантка уголовного дела получила три года условно.

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