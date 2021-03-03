Ханой, , 06:50 — REGNUM Гражданина Нигерии приговорил к смертной казни народный суд провинции Тэйнинь во Вьетнаме, сообщает вьетнамское новостное агентство (VNA).

Сообщается, что нигериец Еквегбалу Джеймс Нзубе проживал в гостинице города Хошимина до задержания. По версии следствия, гражданин Нигерии ввез контрабандой во Вьенам через границу с Камбоджей около четырех килограммов метамфетамина. На суде Нзубе утверждал, что его нанял другой гражданин Нигерии по имени Джон.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в китайской провинции Юньнань была раскрыта банда наркоторговцев. У них при обыске было изъято более 21 кг наркотических веществ. Ведется расследование.