Челябинск, , 06:49 — REGNUM В Челябинской области за 2020 год отмечен рост средней зарплаты. Он составил 2,5%, сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

На конец года размер средней зарплаты достиг 47 208,8 рублей. Наиболее высокая зафиксирована в сфере научных исследований и разработок — 111 767,7 рублей. На втором месте по этому показателю находится финансовая и страховая деятельность, на отметке 83 719,8 рублей, а на третьем — госуправление и военная безопасность, там средняя зарплата составляет 78 451,1 рублей.

Наибольший рост произошёл в сфере ухода за гражданами с обеспечением проживания — 22,8%. На 14% зарплаты выросли в здравоохранении, а на 5,6% — в административной деятельности.