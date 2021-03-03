Эльбан, 3 марта 2021, 07:06 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв во время рабочей поездки в посёлок Эльбан 3 марта посетил местную больницу и пообщался с пациентами, выслушал жалобы, пишет телеграм-канал главы региона.
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В ходе встречи с Дегтярёвым, пациенты сказали, что они вынуждены назначенные врачом лекарства покупать за свой счёт.
Дегтярёв поручил министру здравоохранения Юрию Бойченко в трехдневный срок провести проверку и исправить ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ярославля рассказала о сложностях с получением бесплатных лекарств от COVID-19.