Кемерово, , 06:44 — REGNUM Прокуратура Ленинского района Кемерова проверила как управляющие организации исполняют обязанности по своевременной очистки кровель от снега и наледи. В ходе проверки были выявлены нарушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном ведомстве.

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«Управляющие организации не обеспечили благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, своевременно не очистили крыши и козырьки от снежных навесов, наледей и сосулек, — уточнили в прокуратуре. — Управляющие организации несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством и договором».

Руководителям четырёх управляющих организаций внесены представления, они находятся на рассмотрении. Кроме того, в отношении должностных лиц были возбуждены административные дела. Материалы направлены в Государственную жилищную инспекцию региона.

Отметим, наказание за такие нарушения — штраф на должностных лиц в размере от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет.