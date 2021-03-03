Южно-Сахалинск, , 06:41 — REGNUM На Сахалине в селе Пионеры Холмского района на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

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Водитель Toyota Crown несмотря на запрещающий сигнал светофора выехал на жд-переезд. Машинист поезда увидел легковой автомобиль, но не успел затормозить.

В машине находился один водитель, который в результате столкновения получил травмы. На место происшествия вызвали скорую помощь. Бригада поезда не пострадала.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль ВАЗ 2110 столкнулся с грузовым поездом на станции Старожилово в Рязанской области. Сигнализация на переезде в момент аварии была исправна.