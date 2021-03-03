Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Американский телеканал Fox News принял на работу бывшую пресс-секретаря 45-го президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни. Об этом 2 марта в эфире этого СМИ объявила телеведущая Харрис Фолкнер.

Журналистка не уточнила, чем будет заниматься экс-представитель Белого дома на Fox News. По информации издания The Wall Street Journal, Макинэни начнет в числе прочего вести на канале прямые эфиры.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля стало известно, что личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани в настоящий момент не ведет дела экс-президента США.

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