Пекин, , 06:39 — REGNUM Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в Китае упали в последнюю неделю февраля, сообщили 1 марта в Министерстве сельского хозяйства и вопросов села КНР.

С 19 по 26 февраля индекс оптовых цен на сельхозпродукцию Китая достиг 135,62 пункта, что на 6,4 пункта ниже в недельном исчислении.

Средние оптовые цены на свинину, являющуюся основным мясом в Китае, просели на 8,6% до 40,97 юаня (около $6,33) за кг, в то время как цена на куриное яйцо упала на 5% до 8,55 юаня за кг.

Средние потовые цены на 19 ключевых типов овощей, отслеживаемые правительством Китая, просели на 13,3% относительно предыдущей недели.

Индекс оптовых цен составляется на ежедневной основе по данным, собранным с более чем 200 сельскохозяйственных оптовых рынков.