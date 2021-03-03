Манагуа , , 06:41 — REGNUM В Никарагуа 2 марта началась массовая вакцинация населения от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Первым в стране прививку получил 62-летний никарагуанец с гипертонией и хронической почечной недостаточностью. По заявлению министерства здравоохранения республики, всех граждан с почечной недостаточностью, онкологическими и кардиологическими заболеваниями, пожелавших сделать прививку от COVID-19, планируется вакцинировать до 22 марта.

Напомним, что первая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прибыла в Никарагуа 25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо объявила, что массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в республике 2 марта.

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