Хайкоу, Китай, , 06:35 — REGNUM Свободный порт Хайнань на юге Китая наймет высококлассных экспертов со всего мира для его развития, сообщает агентство Синьхуа.

Будут наняты руководители или законные представители в бюро содействия туризму города Санья, в бюро развития таможенной гавани в зоне экономического развития Янпу и логистическую компанию при государственной компании China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd.

Заместитель начальника организационного отдела провинциального комитета Компартии по Хайнани Чжан Иньдуань, сказал, что на эти должности могут претендовать как отечественные, так и зарубежные кандидаты.

Хайнань остро нуждается в международных экспертах с передовым управленческим опытом и глобальным видение, сказал Чжан, добавив, что набор талантов по всему миру способствует продвижению строительства Хайнаньского порта свободной торговли.

Китай в прошлом году опубликовал генеральный план создания порта свободного торгового порта Хайнань, направленный на то, чтобы к середине века превратить весь остров в порт свободной торговли высокого уровня и мирового значения.