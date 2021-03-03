Тюмень, , 06:33 — REGNUM Тюменец кровью в лифте написал признание в любви к соседке. Жуткие фотографии появились в городских пабликах «ВКонтакте».

В доме на Геологоразведчиков жители увидели окровавленный лифт, на стенах было кровью написано признание в любви. В ужасе они обратились в полицию. Как пояснили Megatyumen.ru в пресс-службе УМВД по Тюмени, влюблённый «романтик» установлен, на психиатрическом учёте он не состоит. Находясь в состоянии опьянения, мужчина порезался. Решив зря кровь не пускать, он весьма оригинально признаться в чувствах к соседке.

В итоге, мужчина извинился за пьяную выходку, пояснив участковому, что никого не хотел напугать.