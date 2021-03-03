Новая Ляля, Свердловская область, , 06:29 — REGNUM Жительница Новой Ляли Свердловской области осуждена за неосторожную гибель своего сожителя. Она забила мужчину гранёным стаканом, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 14 октября 36-летняя гражданка и её 46-летний сожитель пришли в гости. В ходе застолья разгорелся конфликт и женщина нанесла оппоненту несколько ударов стаканом по голове и ударила ногами и руками в другие части тела.

Затем пара решила уйти домой, но мужчин не смог подняться и остался. Через некоторое время он скончался от от закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд назначил гражданке четыре года колонии общего режима. Исполнение наказания отсрочено до достижения её ребёнком 14 лет.