Пекин, , 06:29 — REGNUM Высший суд Китая открыл канцелярию по делам несовершеннолетних в рамках усилий по создания экспертизы в этих вопросах, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

По данным Верховного народного суда КНР управление будет распространять судебные толкования, публиковать информацию о типичных случаях и руководить общенациональными судебными процессами с участием несовершеннолетних.

Надзор за такими судебными процессами и организация окружных судов также входят в его компетенцию, заявили в суде.

Управление будет заниматься преступлениями несовершеннолетних и преступлениями против несовершеннолетних, а также консультировать процесс принятия решений в правительстве.

Суд вновь подтвердил принцип приоритета интересов и прав молодежи в судебных процессах, призвав суды ставить образование, убеждение и искупление выше наказания, сохраняя при этом жесткую позицию в отношении тех, кто намеренно совершает злодеяния, прибегает к жестоким средствам и отказывается исправляться.