Кемерово, , 06:28 — REGNUM Ученики Кемеровской области присоединились к вкусному флешмобу, который к Международному женскому дню запустили активисты Российского движения школьников совместно с проектом «Гастрономическая карта России». В рамках всероссийской акции «Завтрак для любимых» с 1 по 8 марта по всей стране ребята учатся готовить праздничные угощения.

Школьники Кузбасса присоединились к всероссийской акции «Завтрак для любимых» Администрация правительства Кемеровской области

«Это очень позитивная акция, которая призывает заботиться о дорогих нам людях — мамах, бабушках, сестрах, подругах, — отметила министр образования и науки региона Софья Балакирева. — Я надеюсь, что утром 8 марта наши юные кулинары подарят хорошее настроение многим жительницам Кузбасса».

Мастер-классы по оформлению праздничного завтрака уже прошли в детских домах Кемерова и Новокузнецка. В школе №74 Кемерова дети вместе с папами готовили пиццу, а второклассники школы № 33 учились готовить пирожные.

В ближайшее время мастер-классы пройдут и в других школах Кузбасса.

Школьники снимают весть процесс на видео, которое затем должны разместить в разделе «Клипы» в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #РДШ #8марта #ЗавтракДляЛюбимых #gastromaprussia #ГастрономическаяКартаРоссии. Позже экспертная группа шеф-поваров из разных регионов России выберет самые креативные видео. Победителей ждут призы.