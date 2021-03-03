Южно-Сахалинск, , 06:31 — REGNUM Житель Сахалинской области Виталий Лилиенко на «дальневосточном гектаре» открыл ферму по выращиванию шампиньонов. Это стало возможным с помощью региональных и федеральных программ поддержки предпринимателей, пишут РИА «Сахалин-Курилы».

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Виталий Лилиенко построил грибную ферму в селе Лесном. Свежие шампиньоны пользуются популярностью, но в продаже бывают редко. Он решил это исправить. Первым делом оформил «дальневосточный гектар», узнал про разные меры поддержки малого бизнеса.

Начал с 60 тыс. рублей от центра занятости населения на реализацию бизнес-проекта. Затем получил из бюджета муниципалитета субсидии на покупку климатического оборудования и новый трактор.

«Я уехал работать на сельхоззавод в Удмуртию. Перенимал технологию с нуля, освоил этапы производства. Завод выпускает 40 тонн шампиньонов в месяц. Мой первый урожай — 50 кг», — рассказал Виталий Лилиенко.

Уже сейчас на ферме выращивают 15 кг грибов на одном квадратном метре земли, а таких метров у него 25. Есть уже постоянные покупатели и договора с торговыми сетями.

В будущем Виталий Лилиенко планирует открыть компостный цех и увеличить объемы производства. Тогда его продукцию смогут покупать все жители Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесли законопроект, предлагающий распространить опыт «дальневосточного гектара» на другие регионы России.