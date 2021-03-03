Вашингтон, 3 марта 2021, 06:37 — REGNUM Сенат Конгресса США 2 марта утвердил кандидатуру Сесилии Роуз на должность председателя Совета экономических консультантов при администрации президента США. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты законодательного органа.
По её данным, кандидатуру Роуз поддержали 95 сенаторов, против проголосовали четверо.
Роуз, считающаяся одним из ведущих экономистов Принстонского университета, станет первой женщиной на посту главы совета при Белом доме, которая не является представительницей белого населения США.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден отозвал кандидатуру Ниры Тэнден на пост руководителя административно-бюджетного управления Белого дома.
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