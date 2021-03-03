Мурманск, , 06:20 — REGNUM Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) объявил многомиллионный тендер на геологическое изучение и оценку запасов титановых руд в пределах Куроптевской перспективной площади в Мурманской области. Исполнителя на данную услугу должны определить 1 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

В задачи исполнителя входит выявление, определение масштаба и оценка промышленной значимости высокотитанистого ильменит-магнетитового оруденения в пределах Куроптевской перспективной площади. Лот оценили в 386 599 999,8 рубля. По контракту предусмотрен аванс в размере 30%. При оплате работ будут задействованы средства федерального бюджета.

Победитель конкурса должен будет разработать технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций для условий открытой отработки, прогнозно-поисковую модель для объектов с ильменит-магнетитовым типом оруденения, а также выполнить комплекс опережающих геолого-геофизических работ в пределах всей перспективной площади и по их результатам откорректировать прогнозно-поисковую модель для объектов с ильменит-магнетитовым типом оруденения, выделить перспективные участки для постановки детальных поисковых работ, а также многое другое.

«Оценку прогнозных ресурсов категории Р1 и запасов категории C2 провести до глубины 500 м», — отмечается в техзадании.