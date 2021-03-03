Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM Свердловская область в 2023 году приме Универсиаду. В регионе уже идёт подготовка, в том числе возводятся новые объекты. Подробности — в фоторепортаже.

Стройка дворца водных видов спорта Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Рабочие на стройке дворца водных видов спорта Алексей Колчин. © ИА REGNUM Рабочие на стройке дворца водных видов спорта Алексей Колчин. © ИА REGNUM