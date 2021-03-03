Екатеринбург, 3 марта 2021, 07:33 — REGNUM Свердловская область в 2023 году приме Универсиаду. В регионе уже идёт подготовка, в том числе возводятся новые объекты. Подробности — в фоторепортаже.
Будущие жилые помещения
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Будущие жилые помещения
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Будущие жилые помещения
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Дворец водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Место санузла
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Рабочие на стройке дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Рабочие на стройке дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Рабочие на стройке дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Рабочие на стройке дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Рабочие на стройке дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Вид из окна
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Будущие жилые помещения
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка дворца водных видов спорта
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка общежитий для участников Универсиады
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка общежитий для участников Универсиады
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка общежитий для участников Универсиады
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка общежитий для участников Универсиады
Алексей Колчин. © ИА REGNUM
Стройка общежитий для участников Универсиады
Алексей Колчин. © ИА REGNUM