Москва, , 06:14 — REGNUM Политическая привязка новых санкций Евросоюза в отношении России выглядит нелогичной и труднообъяснима, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

Евросоюз накануне ввёл санкции в отношении четырёх высокопоставленных российских должностных лиц. Европейские чиновники мотивировали своё решение тем, что в России «осудили» блогера Алексея Навального.

«Четырех достойнейших представителей, руководителей российских силовых структур связывают с человеком по фамилии Навальный, это явно политическая такая привязка, которая логически труднообъяснима», — сказал Чижов.

Постпред добавил, что подобные шаги Евросоюза загоняют отношения с Россией в тупик, но они не останутся без ответа Москвы.

Ранее в МИД России сообщили, что ответ на аналогичные действия США может иметь несимметричный характер. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что попытки «навязать что-либо России путём санкционного или иного прессинга» являются бесперспективными.

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