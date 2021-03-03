Хараре, , 06:09 — REGNUM Школы Зимбабве откроются после окончания двухмесячного карантина в стране, заявила министр информации республики Моника Муцвангва в ходе брифинга.

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По ее словам, выпускные классы возобновят очное обучение 15 марта, остальные — 22 марта. Работа школ будет основываться на смешанном очно-заочном режиме, чтобы не создавать толп в образовательных учреждениях. Также в Зимбабве разрешили посещать церкви гражданам моложе 50 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва продлил шестинедельный карантин в стране еще на две недели. При этом в стране сняли часть карантинных ограничений.

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