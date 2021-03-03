Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис 2 марта провела телефонные переговоры с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Об этом сообщает пресс-служба вице-президента.

Как отмечается в сообщении, в ходе разговора стороны «обсудили возможности для дальнейшего сотрудничества в решении глобальных и региональных задач, в том числе связанных с изменением климата, Китаем, Мьянмой и другими региональными вопросами».

Также Харрис и Моррисон обсудили важность взаимодействия стран для восстановления их экономик от последствий пандемии коронавируса и пообещали «развивать сотрудничество США и Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами».

Как сообщало ИА REGNUM, кибербезопасность и международное взаимодействие в области здравоохранения будут приоритетами вице-президента США Камалы Харрис во внешней политике.

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