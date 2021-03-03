Владивосток, , 06:12 — REGNUM Жители Приморья эмоционально обсуждают в соцсетях и мессенджерах трагедию, которая случилась 2 марта — в пожаре погибли два малолетних ребёнка. Приехавшие в считанные минуты пожарные и скорые просто не смогли подъехать к дому — узкий проезд и припаркованные автомобили жильцов стали одной из причин гибели детей, считают приморцы.

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Трагедия случилась в жилом комплексе «Фрегат», где застройщик ООО «Жилкапинвест».

О проблеме с узкими проездами в жилых кварталах Владивостока говорили всегда, но видимо, опять полагались на русский «авось» — все знали давно, но надеялись, что пронесёт. Не пронесло.

В числе прочих причин происшествия, горожане называют хаотичную точечную застройку во Владивостоке, разрешение на строительство и проекты таких домов, которые не предполагают достаточного места для парковки машин и проезда спецтехники.

Во Владивостоке практически везде так с придомовой парковкой, что в новых домах, что в старом жилом фонде.

«Запаркованность двора мешала пожарным машинам и каретам скорой помощи подъехать к дому, в котором горела квартира. Очевидцы сообщают о проблемах с гидрантами на этажах — пожарным пришлось тянуть «рукава» по лестничной клетке», — пишут пользователи.

«У нас второй резонансный случай за последние 15 лет: загороженные автомобилями проезды сыграли роковую роль. Необходимы парковки, их доступность при плотном строительстве многоквартирных домов во Владивостоке», — считают горожане.

«На балконах есть эвакуационные лестницы, но у всех соседей они заварены, чтобы к ним никто не залез», — рассказала жительница дома, где произошла трагедия.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке вечером 2 марта на 21 этаже в квартире дома по ул. Нейбута, 6 случился пожар, в огне погибли от угарного газа двое детей.