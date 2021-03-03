Сеул, , 06:05 — REGNUM В одной из больниц Южной Кореи скончался пациент после первой дозы британской вакцины от компании AstraZeneca, сообщает агентство Рёнхап.

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Сообщается, что пациент возрастом за 50 лет получил первую дозу вакцины от AstraZeneca утром 2 марта в больнице города Коян. После этого у него появились симптомы сердечной недостаточности и проблем с дыханием. В связи с этим пациента переместили в реанимацию, где он скончался.

Отмечается, что органы здравоохранения республики пока затрудняются ответить, была ли вакцинация причиной смерти пациента. Уточняется, что сам пациент до прививки страдал от болезней сердца и диабета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гонконге зафиксировали первый случай смерти после вакцинации против COVID-19. Местные эксперты пока не установили, являлась ли прививка причиной смерти заболевшего. Известно, что пациент страдал от хронического диабета.

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