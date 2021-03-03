Новосибирск, , 06:00 — REGNUM Из-за приезда председателя правительства России Михаила Мишустина в столицу Сибири присутствие студентов в стенах Новосибирского государственного университета (НГУ) ограничено не будет. Об этом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что в новом корпусе НГУ в пятницу, 5 марта, отменили все очные занятия. Это связали с возможным приездом премьер-министра Михаила Мишустина.

Читайте также: СМИ связали отмену очных занятий в новосибирском вузе с приездом Мишустина

«Они продолжат обучение в очном формате без каких-либо изменений. Руководство вуза по нашей просьбе уже сделало соответствующее заявление, — уточнил Борис Беляков. — В свою очередь считаем важным отметить, что председатель правительства традиционно выступает против создания искусственных ограничений на объектах, которые он посещает. Во всех поездках Михаила Владимировича по регионам мы всегда придерживаемся этой позиции».

Беляков также подчеркнул, что информация о введении избыточных ограничений в субъектах, которые планирует посещать Михаил Мишустин, мониторится и при подтверждении подобных фактов проводится разъяснительная работа о недопустимости подобных мер.

Ранее сообщалось, что распоряжение об отмене очных занятий для части студентов НГУ подписал ректор вуза Михаил Федорук.