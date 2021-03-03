Тобольский район, Тюменская область, , 05:59 — REGNUM В Тюменской области завершено следствие по делу о расстреле двух братьев в селе Ушарова Тобольского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что утром 20 декабря 2020 года 31-летний гражданин с охотничьим ружьём пришёл в квартиру дома по улице Молодежной в селе Ушарова к своим знакомым — двум братьям. Выстрелил обоим в голову. Один из братьев чудом выжил и обратился к соседям за помощью.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

Обвиняемый был задержан по горячим следам и заключён под стражу. В ходе следствия он признал свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.