Женева, Швейцария, , 05:51 — REGNUM До четверти населения Земли к 2050 году могут частично или полностью потерять слух, если правительства стран не предпримут больших усилий для создания доступной населению отоларингологии. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Выход документа приурочен к Международному дню охраны здоровья уха и слуха, который отмечается 3 марта.

«Около 2,5 млрд человек в мире, или каждый четвертый житель, к 2050 году будут испытывать определенную степень потери слуха», — спрогнозировали эксперты организации.

По их мнению, такое положение дел приведёт к тому, что 700 млн человек в этой группе будут нуждаться в медицинском вмешательстве и реабилитации.

Для решения проблемы ВОЗ предлагает правительствам стран обратить пристальное внимание на доступность лечения ушных болезней. В организации отмечают, что в государствах с низкими доходами на душу населения на 1 млн жителей приходится в среднем менее одного врача-отоларинголога, что требует незамедлительного решения проблемы.

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