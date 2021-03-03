Новосибирск, , 05:45 — REGNUM В Новосибирской области за осенне-зимний период с железнодорожных путей и платформ вывезено более 1,5 млн кубометров снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

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«С помощью пневмоочистительных машин расчищены 23 тыс. км путей. С ноября прошлого года снегоуборочные машины выполнили более 3500 рейсов при уборке снега на станционных путях и перегонах. Своевременная очистка стрелочных переводов и путей от снега позволила избежать задержек поездов», — уточнили в ЗСЖД.

Отмечается, что для своевременной уборки снега зимой подготовлено более 30 единиц техники.