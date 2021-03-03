Даллас, США, , 05:41 — REGNUM Новый город под названием Starbase на территории американского штата Техас создает основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом он сообщил 2 марта на своей странице в Twitter.

По словам предпринимателя, размеры этого населенного пункта будут значительно превышать площадь деревни Бока-Чика, в которой находится космодром SpaceX. Маск отметил, что жители Starbase будут «очень» хорошо относиться к собакам. Кроме того, глава города будет иметь титул Doge («дожа»), что созвучно с английским словом «dog» — собака.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января Илон Маск заявил, что хотел бы потратить около половины своего состояния на создание колонии людей на планете Марс.

Читайте ранее в этом сюжете: Рыночная стоимость Tesla впервые превысила $800 млрд