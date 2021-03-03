Лима, , 05:41 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Перу, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался в пяти километрах к юго-западу от города Сечура. Очаг подземных толчков залегал на глубине 34,93 километра. Его координаты составили 5,5884 градуса южной широты и 80,8663 градуса западной долготы. Информации о возможных пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Тонга. Информации о жертвах или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

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